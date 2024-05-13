Белорус хотел украсть машину как в кино, соединив провода замка зажигания

Белорус хотел украсть машину как в кино, соединив провода замка зажигания3
- 13.05.2024, 18:49
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Что было дальше.
27-летний житель Минской области пытался угнать чужое авто, соединив провода зажигания, сообщили в ГУВД Мингориспокома.
Мужчину задержали сотрудники уголовного розыска Партизанского РУВД.
Выяснилось, что возвращаясь из бара, молодой человек дергал за дверные ручки припаркованных вдоль дороги автомобилей.
Так он нашел незапертую иномарку и проник в салон. В милиции рассказали, что завести машину он пытался «способом, который видел в кино - при помощи соединения проводов замка зажигания».
- Однако машина не завелась, и мужчина сбежал, - сообщили в милиции.
Задержанный свое поведение объяснил тем, что был пьян.