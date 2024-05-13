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Белорус хотел украсть машину как в кино, соединив провода замка зажигания

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  • 13.05.2024, 18:49
  • 3,336
Белорус хотел украсть машину как в кино, соединив провода замка зажигания

Что было дальше.

27-летний житель Минской области пытался угнать чужое авто, соединив провода зажигания, сообщили в ГУВД Мингориспокома.

Мужчину задержали сотрудники уголовного розыска Партизанского РУВД.

Выяснилось, что возвращаясь из бара, молодой человек дергал за дверные ручки припаркованных вдоль дороги автомобилей.

Так он нашел незапертую иномарку и проник в салон. В милиции рассказали, что завести машину он пытался «способом, который видел в кино - при помощи соединения проводов замка зажигания».

- Однако машина не завелась, и мужчина сбежал, - сообщили в милиции.

Задержанный свое поведение объяснил тем, что был пьян.

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