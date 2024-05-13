ВСУ потеснили россиян на Харьковщине 13.05.2024, 19:01

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Украинские воины проводят зачистки в районе Волчанска и имеют тактические успехи на отдельных участках.

Украинские военные нанесли огненное поражение по российским захватчикам на Харьковском направлении и потеснили их. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 17:00 по Минску в понедельник, 13 мая.

Указано, что обстановка по всей линии фронта контролируется силами обороны. Наши войска восстанавливают позиции и на отдельных участках имеют тактические успехи.

«На Харьковском направлении по состоянию на 17:00 продолжаются бои. Количество боевых столкновений увеличилось до 12. Наши подразделения нанесли огненное поражение по противнику, потеснили его и проводят мероприятия по зачистке на северной окраине населенного пункта Волчанск», – говорится в сообщении.

Также началось боевое столкновение в районе населенного пункта Старица.

Общие потери россиян составляют 106 человек, 25 единиц вооружения и военной техники.

Тем временем на Лиманском направлении количество боевых столкновений увеличилось до 7, на Северском направлении – до 14, на Краматорском направлении – до 31, на Покровском направлении – до 31.

На Торецком, Купянском, Кураховском, Времивском, Гуляйпольском, Ореховском, Приднепровском направлениях ситуация без изменений контролируется украинскими подразделениями.

Также военные сообщили, что в Донецкой области сбит вражеский Су-25.

«Все попытки российских оккупантов продвинуться встречают ожесточенное сопротивление украинских защитников», – заверили в Генштабе.