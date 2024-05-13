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Японские ученые создали первый в мире препарат для роста зубов

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  • 13.05.2024, 19:12
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Японские ученые создали первый в мире препарат для роста зубов

Уже осенью этого года исследователи планируют начать клинические испытания уникального препарата.

Ученые Университета Киото сообщили о создании первого в мире препарата для регенерации зубов.

Отметим, что попытки разработать такое чудо-лекарство ведутся давно. Особенно они активизировались, когда к исследованиям подключились генетики. Было выявлено несколько генов и кодируемых ими белков, которые ответственны за состояние зубов. Особое внимание ученых привлек белок USAG-1. Как выяснилось, именно он регулирует формирование новых зубов. В экспериментах удалось понять механизм действия. Белок подавляет активность факторов BMP (костного морфогенетического белка) и Wnt - специальных молекул, необходимых для развития костей и зубов.

Чтобы подтвердить свою гипотезу, японские исследователи провели несколько испытаний на мышах. В тела животных были введены вещества, которые блокировали взаимодействие белка USAG-1 с факторами BMP и Wnt. В итоге у мышей начали расти новые зубы.

Уже осенью этого года исследователи планируют начать клинические испытания уникального препарата. Он будет вводиться внутривенно 30 здоровым мужчинам в возрасте от 30 до 64 лет, у которых отсутствует хотя бы один зуб.

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