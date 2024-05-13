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В Эстонии допустили отправку войск в Украину

  • 13.05.2024, 19:19
В Эстонии допустили отправку войск в Украину

Для «тыловых задач».

Правительство Эстонии рассматривает возможность отправки войск на запад Украины для тылового обеспечения ВСУ, сказал Breaking Defence советник президента по вопросам безопасности Мадис Ролл. По его словам, о прямом участии в боевых действиях речи не идет.

Если решение будет принято, эстонские солдаты возьмут на себя «тыловые задачи», тем самым освободив украинские силы для сражений на фронте, пояснил Ролл.

Сейчас власти анализируют возможность такого шага, сказал советник, добавив, что Таллинн предпочел бы предпринять его в рамках полноценной миссии НАТО, что продемонстрировало бы «сплоченность и решимость» альянса. Страны блока выступают против отправки войск на Украину, отметил Ролл, но не исключил, что их позиция изменится со временем.

Глава Сил обороны Эстонии генерал Мартин Херем сообщал изданию, что тема возможной отправки войск на Украину для выполнения небоевых задач (например, медицинской помощи или логистической поддержки) обсуждалась несколько месяцев, но к каким-то определенным решениям в Таллинне не пришли.

В начале мая о готовности отправить солдат на Украину на тренировочную миссию сообщила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, отметив, что Вильнюс пока не получал от Киева соответствующего запроса.

Дискуссия о вероятном появлении западных войск на Украине идет с февраля, когда эту тему затронул президент Франции Эмманюэль Макрон. Он назвал для этого два условия: прорыв фронта и соответствующий запрос Киева.

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