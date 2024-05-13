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Украинские воины уничтожили российский Су-25

  • 13.05.2024, 19:38
  • 1,366
Украинские воины уничтожили российский Су-25

Штурмовик был сбит в Донецкой области.

Вооруженные силы Украины уничтожили российский самолет в Донецкой области. А на Харьковском направлении враг потерял 25 единиц техники.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что ВСУ уничтожили Су-25 россиян в Донецкой области.

Кроме этого на Лиманском направлении количество боевых столкновений увеличилось до 7, на Северском направлении — до 14, на Краматорском направлении — до 31, на Покровском направлении — до 31.

На Торецком, Купянском, Кураховском, Времовском, Гуляйпольском, Ореховском, Приднепровском ситуация без изменений, контролируется украинскими подразделениями.

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