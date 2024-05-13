Власти запускают очередной способ «мгновенно» получать деньги белорусов 13.05.2024, 19:53

Что на этот раз.

В Беларуси учредили новую мгновенную онлайн-лотерею «Своя игра». Она принадлежит одному из госмонополистов в сфере азартных игр — структуре «Национальные спортивные лотереи», которой управляет Минспорта и туризма. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Документ уточняет, что «Своя игра» — это республиканская пассивная мгновенная электронная лотерея. Пассивная — это значит, что лотерейный билет содержит готовую игровую комбинацию, мгновенная — то есть выигрыш в ней определяется путем проверки лотерейного билета непосредственно после его приобретения.

Основной целью новой лотереи значится «финансирование развития физической культуры и спорта в стране, включая поддержку олимпийского и паралимпийского движений». Также в постановлении содержатся правила игры, ее организации и проведения.

Республиканское унитарное предприятие «Национальные спортивные лотереи» под управлением Минспорта выступят в качестве организатора лотереи, которая будет проходить в течение следующих пяти лет. Участие в «Своей игре» возможно только онлайн.

Напомним, лотерейный бизнес монополизирован государством. То есть учредителями лотерей выступают только госструктуры. Это Минспорта, Минтруда, Управделами президента, МЧС, а также городские или областные исполкомы. На них зарабатывают две структуры. Это «Национальные спортивные лотереи» Минспорта и туризма и структура «Белорусские лотереи», которая находится под крылом Управделами Лукашенко.

Сколько зарабатывают на лотереях и как именно тратят эти деньги, эти две структуры публично не отчитываются. При этом отрасль зарабатывает на азарте белорусов десятки миллионов рублей в год. В 2023-м было запущено пять лотерей.

Организаторы лотерей платят налог на эту деятельность в размере 8% с суммы, заработанной на продаже билетов, за вычетом начисленного призового фонда. За счет этого налога пополняется бюджет Беларуси.