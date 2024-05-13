Зеленский о боях в Харьковской области: Есть результаты у ВСУ 3 13.05.2024, 20:25

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Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Бригадный генерал Драпатый, который отвечает за этот участок фронта, работает на месте.

Украинские защитники добились результатов в обороне Харьковской области от российского наступления. Бригадный генерал Михаил Драпатый, который отвечает за этот участок фронта, работает на месте.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По словам главы государства, о самых горячих участках фронта ему сегодня, 13 мая, докладывали главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров.

Он рассказал, что в Харьковской области продолжаются контрударные действия украинских защитников. Это направление, в том числе Волчанск и пограничные районы, усилили.

«Бригадный генерал Михаил Драпатый за это направление отвечает непосредственно на месте, ему предоставляются необходимые средства поражения, необходимые силы. Сейчас все больше становится наших результатов — мы уничтожаем пехоту оккупантов и технику», - добавил Зеленский.

Он поблагодарил украинских воинов, которые четко выполняют приказы, сохраняют позиции и делают все, чтобы стабилизировать ситуацию.

Президент подчеркнул, что Украина понимает, как действует враг, и видит план, который касается оттягивания сил. Но донецкие направления не остаются без необходимой поддержки и обеспечения.

Также фиксируется активность российских диверсантов против Сумской и Черниговской областей.

«Наша задача абсолютно ясна — сорвать российскую попытку расширить войну. Выполнение этой задачи зависит буквально от каждого, кто сейчас на позициях — от Чернигова до Волчанска, от Харькова до Донбасса», - добавил он.