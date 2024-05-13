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Создатели фильмов «Властелин колец» и «Хоббит» анонсировали еще две картины

  • 13.05.2024, 20:58
Создатели фильмов «Властелин колец» и «Хоббит» анонсировали еще две картины

Одна из них будет посвящена Голлуму.

Оскароносная команда из Питера Джексона, Фрэн Уолш и Филиппы Бойенс, создавшая трилогии «Властелин колец» и «Хоббит», воссоединяется для производства двух новых фильмов, пишет CNN. Но премьера будет не скоро.

Рабочее название одного из проектов — «Властелин колец: Охота на Голлума». Режиссером фильма станет Энди Серкис, озвучивший Голлума в предыдущих фильмах. К слову, он уже был режиссером второго состава на съемках трилогии «Хоббит».

«Пришло время еще раз отправиться в неизведанное вместе с моими дорогими друзьями, необыкновенными и несравненными хранителями Средиземья Питером, Фрэн и Филиппой», — так прокомментировал он новый проект.

Авторами сценария станут Уолш, Бойенс, Фиби Гиттинс и Арти Папагеоргиу. Фильмы выпустят для Warner Bros. Pictures и New Line Cinema. Премьера запланирована на 2026 год.

Питер Джексон вошел в историю благодаря трилогии «Властелин колец», став первым человеком, снявшим одновременно три крупных художественных фильма. «Братство кольца», «Две крепости» и «Возвращение короля» были номинированы на множество наград, включая «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA, а третий фильм получил 11 премий «Оскар», включая лучший фильм 2004 года.

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