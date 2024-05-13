Британия будет ежегодно выделять Украине 3 млрд фунтов военной поддержки 13.05.2024, 21:24

Финансирование предусмотрено в рамках двустороннего соглашения о безопасности.

Великобритания обязалась ежегодно выделять на военную поддержку Украины 3 млрд фунтов стерлингов. Об этом в эфире телемарафона сообщил посол Великобритании в Украине Мартин Гаррис.

Он отметил, что такой объем поддержки будет в течение 10 лет.

«Мы были первой страной, подписавшей новое соглашение в сфере безопасности. Но сейчас мы первая страна, определившая финансирование для реализации этого соглашения», — сказал Гаррис.

Посол подчеркнул, что 3 млрд фунтов – это лишь военная поддержка.

«И это очень важно, ведь свидетельствует о том, что у нас есть долгосрочная перспектива, и что мы здесь не только сейчас, в этом году, но и всегда мы будем рядом с Украиной», — сказал дипломат.