закрыть
13 мая 2024, понедельник, 21:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Британия будет ежегодно выделять Украине 3 млрд фунтов военной поддержки

  • 13.05.2024, 21:24
Британия будет ежегодно выделять Украине 3 млрд фунтов военной поддержки

Финансирование предусмотрено в рамках двустороннего соглашения о безопасности.

Великобритания обязалась ежегодно выделять на военную поддержку Украины 3 млрд фунтов стерлингов. Об этом в эфире телемарафона сообщил посол Великобритании в Украине Мартин Гаррис.

Он отметил, что такой объем поддержки будет в течение 10 лет.

«Мы были первой страной, подписавшей новое соглашение в сфере безопасности. Но сейчас мы первая страна, определившая финансирование для реализации этого соглашения», — сказал Гаррис.

Посол подчеркнул, что 3 млрд фунтов – это лишь военная поддержка.

«И это очень важно, ведь свидетельствует о том, что у нас есть долгосрочная перспектива, и что мы здесь не только сейчас, в этом году, но и всегда мы будем рядом с Украиной», — сказал дипломат.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ставки повышаются
Ставки повышаются Владимир Пастухов
Наши патроны всегда бьют в цель
Наши патроны всегда бьют в цель Ирина Халип
Путин готовит ядерный удар по Украине с территории Беларуси?
Путин готовит ядерный удар по Украине с территории Беларуси? Наталья Радина
Членство Беларуси в НАТО укрепит безопасность стран Балтии и Польши
Членство Беларуси в НАТО укрепит безопасность стран Балтии и Польши Луизе Лице-Тане