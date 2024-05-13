Шойгу был обречен 1 Аркадий Дубнов

13.05.2024, 22:14

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Сергей шойгу

Его отставка казалась делом времени с момента пригожинского похода на Москву.

Шойгу был обречен, его отставка казалась лишь делом времени еще с момента начала пригожинского похода на Москву. Коррупционный скандал, разразившийся недавно и подорвавший звездный путь самого богатого военного чиновника страны, заместителя Шойгу, — Тимура Иванова, лишь обозначил неминуемое фиаско министра, некогда делившего одну походную палатку с Путиным во время выходных на далеком Алтае.

Не было врага злее у бывшего вождя «вагнеровцев», чем Сергей Кужугетович, не одним обидным словом клеймил его неудачливый мятежник. Но не дожил он до своего триумфа, шальная граната таинственным науке образом взорвалась в чьих-то неустановленных руках в пригожинском самолете…

Зато живы те российские генералы, кто испытывает сегодня «глубокое удовлетворение», наблюдая за закатом генеральской карьеры «заслуженного спасателя» и Героя России. Перемещение его на пост секретаря совбеза, прямо скажем, не поднимает престиж этой важной государственной структуры, Тем более, что она утрачивает теперь ряд важных полномочий. Но ведь нужно было найти пост генералу армии такой, чтобы он казался бы почетным перемещением по элитной горизонтали, а не каким-нибудь позорным смещением, как того требовал покойный мятежник.

И вот тут найден был изящный, практически шахматный размен с жертвой слона, место которого на аппаратной «шашечке» занял слегка усталый, но еще готовый гарцевать конь.

Николай Патрушев, уже бывший секретарь совбеза, тоже генерал, только чекистский, который в нынешней властной российской иерархии заслуженно занимает место главного «ястреба», пока, до особого распоряжения, снимается с шахматной доски. А то, что нужная, необидная для него аппаратная «шашечка» еще не подобрана, может означать, что его услуги Кремлю, в качестве главного обличителя происков разнообразных врагов перестали быть архиактуальны. Все враги уже известны, «места, откуда они будут наступать», названы, как любит говорить А.Г.Лукашенко,

Да и сам Николай Платонович не должен быть в обиде на президента, ведь генеральский сын получил повышение, из министров сельского хозяйства он переведен в вице-премьеры. Не самый плохой семейный размен получился…

Что касается приход в Минобороны Андрея Белоусова, гражданского экономиста, убежденного государственника, а главное, — верного путинского соратника, то все уже сказанное на этот счет, выглядит адекватной оценкой нового-старого курса России, как известно, объявленной страной-цивилизацией. Она должна существовать сама по себе, независимо от внешнего окружения, как правило, враждебного, а посему быть сильной, как никогда. И никто. Эти задачи призван будет решать усиливающийся до уровня советских времен (почему бы и не больше) ВПК, как главный движетель российской экономики.

Сейчас еще рано, но думаю, пора уже запускать новые методички для телеящиков, где правильным будет объяснять, как ковался советский ядерный щит, как запускали первые в мире спутники, а потом и Гагарина запустили…

И, наконец, о Сергее Лаврове, судьба которого меня вчера еще так тревожила. Опасения мои были не напрасны, не отпустили его со Смоленской. Есть у меня, следящего за российской внешней политикой с момента ее возникновения, некоторые соображения на этот счет. Но их приберегу на тот случай, когда Лаврова отпустят, наконец, на заслуженный отдых.

Замечу лишь одно: можете себе представить, что президент увольняет одновременно министра обороны и министра иностранных дел? Как это будет выглядеть, что скажет княгиня Марья Сергевна? Отвечу: она скажет, что это выглядит признанием военно-политического провала Москвы последних лет путинского правления. Но такое недопустимо. Так что, Сергею Викторовичу еще выпадет повод дать отдохнуть.

Аркадий Дубнов, telegram