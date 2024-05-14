Сколько нужно стоять, сидеть и спать для хорошего здоровья? 14.05.2024, 0:34

Ученые определили точное время.

Существуют общие представление о том, что такое здоровье: стоять лучше, чем сидеть, физические упражнения полезны для общего состояния здоровья, а хороший сон необходим. Однако, если вечерние упражнения могут нарушить сон или заставить вести более сидячий образ жизни для восстановления, возникает ключевой вопрос: как лучше всего сбалансировать наши 24 часа, чтобы оптимизировать своё здоровье? Учёные дали точный ответ.

В исследовании, опубликованном в журнале Springer Nature, приняли участие 2 388 человек в возрасте 40-75 лет. Они в течение семи дней носили датчики, которые могли интерпретировать их физическое поведение. Это дало экспертам представление о том, как участники проводили 24 часа.

По словам главного автора исследования — постдокторанта-исследователя в Университете Суинберна Кристиана Брекенриджа, — они смогли определить точное время для каждого вида активности для сохранения оптимального здоровья. Так, спать рекомендуется 8,3 часа, сидеть — 6 часов, стоять 5,2 часа, заниматься умеренно-интенсивными видами активности — 2,2 часа, лёгкой активностью — 2,2 часа.