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Президент Сербии решил вернуть посла в Киев

  • 14.05.2024, 2:07
Президент Сербии решил вернуть посла в Киев
Александр Вучич

Посольство Сербии в Киеве временно закрыли в марте 2022 года по соображениям безопасности.

Посол Сербии на Украине в ближайшее время вернется на свою должность в Киеве, сообщил в Instagram сербский лидер Александр Вучич.

13 апреля Вучич встретился в Белграде с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и первой леди страны Еленой Зеленской. «Мы договорились об улучшении двусторонних отношений, с особым желанием в ближайшее время организовать экономический бизнес-форум между двумя странами», — написал сербский лидер.

Кулеба уточнил в своем аккаунте в X (бывший Twitter), что посольство временно закрыли по соображениям безопасности вскоре после начала полномасштабных боев на Украине — в марте 2022 года. Дипломатов эвакуировали в Белград, помимо того, сербские власти рекомендовали своим гражданам покинуть страну. Ограничения в работе посольств в Киеве принимали и другие страны, некоторые перевели сотрудников во Львов.

Глава МИД Украины поблагодарил Вучича за решение возобновить работу дипмиссии, заявив, что оно «пойдет на пользу развитию народов» обеих стран.

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