Песков: Речи о том, что Шойгу будет непосредственным руководителем, не идет 14.05.2024, 4:14

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь Путина рассказал, чем Шойгу займется на посту секретаря Совбеза РФ.

Отправленный в отставку с должности министра обороны РФ Сергей Шойгу на посту секретаря Совбеза (СБ) будет курировать Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), но не руководить ею. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

По словам Пескова, Шойгу на посту секретаря Совета безопасности РФ будет куратором ФСВТС, но не ее непосредственным руководителем.

— Секретарь СБ РФ Сергей Шойгу будет именно курировать работу ФСВТС. Речь о том, что он будет непосредственным руководителем этой службы, не идет, — сказал Песков, комментируя полномочия Шойгу в новой должности.

Спикер Кремля напомнил, что непосредственным главой ФСВТС является Дмитрий Шугаев.

Отметим, ФСВТС занимается вопросами военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами, ранее она находилась в ведении Министерства обороны РФ.

Однако 11 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому ФСВТС переходит в число ведомств, подчиняющихся непосредственно ему, а не Минобороны РФ. В приложении к документу указано, что в подчинении российского Минобороны остается единственное ведомство — Федеральная служба по техническому и экспортному контролю.

Напомним, 12 мая Шойгу был отправлен в отставку с поста министра обороны России, который он занимал более десяти лет, и назначен на должность секретаря Совета безопасности РФ. Новым министром обороны Владимир Путин предлагает Совету Федерации назначить бывшего первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.