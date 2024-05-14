закрыть
14 мая 2024, вторник, 8:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Жительница Борисова купила макароны с «сюрпризом»

  • 14.05.2024, 7:50
  • 3,282
Жительница Борисова купила макароны с «сюрпризом»

Фотофакт.

Жительница Борисова купила пачку макарон, но при варке в них обнаружился «сюрприз», пишет Еx-press.livе. Белоруска сначала приняла находку за высохшую мышь.

Женщина купила пачку макарон и решила сразу же отварить. Но в пачке было дополнение.

— Были куплены, собрались приготовить, при отправке в кипящую воду полетело что-то черное. Испуг был — полные штаны, подумала, мышь сухая… Оказался кусок старого дерева, — написала борисовчанка в телеграм-канале «Борисов. Жодино. Крупки».

Белоруска добавила, что написала письмо на электронную почту магазина, приложила фото, но там «разбираются до сих пор». По ее словам, с момента отправки прошел уже месяц.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ставки повышаются
Ставки повышаются Владимир Пастухов
Наши патроны всегда бьют в цель
Наши патроны всегда бьют в цель Ирина Халип
Путин готовит ядерный удар по Украине с территории Беларуси?
Путин готовит ядерный удар по Украине с территории Беларуси? Наталья Радина
Членство Беларуси в НАТО укрепит безопасность стран Балтии и Польши
Членство Беларуси в НАТО укрепит безопасность стран Балтии и Польши Луизе Лице-Тане