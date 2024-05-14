Жительница Борисова купила макароны с «сюрпризом»
- 14.05.2024, 7:50
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Фотофакт.
Жительница Борисова купила пачку макарон, но при варке в них обнаружился «сюрприз», пишет Еx-press.livе. Белоруска сначала приняла находку за высохшую мышь.
Женщина купила пачку макарон и решила сразу же отварить. Но в пачке было дополнение.
— Были куплены, собрались приготовить, при отправке в кипящую воду полетело что-то черное. Испуг был — полные штаны, подумала, мышь сухая… Оказался кусок старого дерева, — написала борисовчанка в телеграм-канале «Борисов. Жодино. Крупки».
Белоруска добавила, что написала письмо на электронную почту магазина, приложила фото, но там «разбираются до сих пор». По ее словам, с момента отправки прошел уже месяц.