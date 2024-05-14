Падение ракеты на дом в Белгороде: эксперты указали на ложь россиян 14.05.2024, 7:56

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Есть пять признаков того, что ракета была российской.

Сразу несколько военных аналитиков поставили под сомнение официальную версию причин обрушения подъезда в жилой десятиэтажке в Белгороде. Как сообщало накануне Минобороны России, в высотку попал осколок сбитой российской ПВО украинской ракеты «Точка-У». Однако эксперты пришли к выводу, что картина разрушений не характерна для этой версии, пишет «Агентство».

На видео взрыва с юго-западной стороны не видно падения боеприпаса. На это указал, в частности, OSINT-аналитик Оливер Александер. По его мнению, это связано с тем, что единственное видео попадания снаряда снято камерой, которая «смотрит на юго-западную сторону здания, а взрыв, вероятно, был вызван неудачей российской планирующей бомбы, упавшей на северо-восточную сторону».

Военные аналитики назвали пять признаков того, что на дом в Белгороде упала российская ракета



▪️Аналитиков поставили под сомнение заявление Минобороны о том, что подъезд десятиэтажки в Белгороде обрушился из-за взрыва сбитой ПВО украинской ракеты «Точка-У». Эксперты пришли к… pic.twitter.com/c6zxoKfnT0 — Новости «Агентства» (@agents_media) May 13, 2024

Повреждения машин и гаражей с северо-восточной стороны дома. Александер также обратил внимание на то, что с северо-восточной стороны здания сильно повреждены стоящие перед домом гаражи и машины. Подобные повреждения можно было ожидать после попадания планирующей бомбы на нижние этажи здания, добавил он.

Выбитые стекла с северо-восточной части дома. Белгородское издание «Пепел» написало, что с северо-восточной части здания не осталось ни одного целого окна в отличии от юго-западной.

Обгоревшие участки дома. Военный аналитик Ян Матвеев отметил, что на фасаде здания с северо-восточной части видны обгорелые участки. «Основной взрыв был там», — сделал вывод он.

Не видно следов шрапнели. Матвеев обратил внимание и на то, что на месте взрыва нет следов от удара поражающих элементов, которые во время взрыва ракеты от «Точки-У» разлетаются на открытом пространстве на расстояние в 3 гектара. Так как ракета российской ПВО также может разбрасывать шрапнель, отсутствие ее следов может свидетельствовать о взрыве авиабомбы, пояснил «Агентству» аналитик. При этом он допустил, что следов поражающих элементов может быть не видно из-за завалов. На это же указал и сооснователь Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.

Какой снаряд мог упасть? Левиев в военной сводке на YouTube-канале Майкла Наки сказал, что установить наверняка, чей боеприпас разрушил дом, пока невозможно, «однако, скорее всего, это произошло из-за действий российской стороны».

По словам Левиева, самой очевидной версией случившегося является попадание российской зенитной управляемой ракеты (например, от комплекса С-300). Другой «довольно очевидной версией» он назвал нештатный сход авиабомбы ФАБ-250 или ФАБ-500 с УМПК (универсального модуля планирования и коррекции – «Агентство»). «Нередки случаи падения авиабомб на Белгород и область. В пользу этой версии говорит то, что незадолго до взрыва сообщалось о пуске планирующих авиабомб по Харьковской области», — добавил Левиев.

Только за ночь на 13 мая сразу две авиабомбы упали в поселке Разумное Белгородской области. Издание «Пепел» опубликовало фото с мест падения боеприпасов и свидетельства местных жителей. Лишь к обеду губернатор области Вячеслав Гладков сообщил о «падении взрывоопасных предметов» в Разумном и эвакуации жителей близлежащих домов.

Как пояснил «Агентству» военный аналитик Кирилл Михайлов, нештатный сход характерен для авиабомб с модулями УМПК, которые чаще всего крепятся на истребители-бомбардировщики Су-34. Нештатное срабатывание происходит из-за несовершенства конструкции. «При нештатном сходе боеприпаса крылья модуля не раскрываются, и бомба свободно падает вниз. Иногда она при этом детонирует», — добавил он.

Как Россия подтвердила официальную версию? Официально обломки упавшей на дом ракеты не показаны. Телеграм-канал Mash опублковал видео с «обломками, предположительно, украинской «Точки-У», которые находят в радиусе 200 метров от места ЧП в Белгороде». Комментируя его, украинский телеграм-канал «Полковник ГШ» написал, что на видео осколки ракеты С-300/С-400. Кирилл Михайлов сказал «Агентству», что осколки действительно похожи на фрагменты ракеты С-300/С-400. Но они могут не иметь отношения к боеприпасу, взорвавшему дом, уточнил Михайлов.