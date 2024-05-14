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Украинские дроны атаковали филиал АО «Транснефть-Дружба»

  • 14.05.2024, 8:24
  • 3,246
Украинские дроны атаковали филиал АО «Транснефть-Дружба»

И «Новолипецкий металлургический комбинат».

Тяговой трансформатор, филиал АО «Транснефть-Дружба» и «Новолипецкий металлургический комбинат» атакованы БПЛА за последние 3 суток в Липецкой области, пишет ASTRA.

10 мая БПЛА атаковал территорию железнодорожной станции «Хитрово», произошло повреждение тягового трансформатора электрической подстанции с вытеканием трансформаторного масла.

12 мая в города Липецке атакована территория ПАО «Новолипецкого металлургического комбината». Беспилотник врезался в резервуар.

13 мая беспилотники атаковали Становлянский район Липецкой области, — под удар попала линейная производственно-диспетчерская станция «Становая» филиала АО «Транснефть-Дружба».

Помимо этого, как сообщали российские власти, 12 мая в регионе после атаки горела электроподстанция.

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