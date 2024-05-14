«В этих зарплатах выражается истинное отношение режима к трудящимся» 14.05.2024, 8:09

Сколько зарабатывают в белорусских больницах.

В Жлобинской центральной больнице не могут найти персонал на нищенские зарплаты. Опубликовано с десяток вакансий на техническую и обслуживающую работу, все на полный день, обратил внимание читатель сайта Charter97.org.

Инженеру по обслуживанию зданий готовы платить аж 1000 рублей, это максимальная предлагаемая зарплата. Дешевле всего оценивают труд санитарки (770 руб.) и уборщика территории (626 руб.).

— Почему в не самом бедном городе региона и страны так не уважают труд бюджетника – вопрос к лукашистам. В частности, к главврачу больницы Евгению Топчию, который на камеру рассказывает, как все замечательно в вверенном ему учреждении.

В этих зарплатах выражается истинное отношение режима к трудящимся. Все деньги уходят на слабовиков, оружие и пропагандистов. Было бы чудесно загнать Азаренка и Хренина за 600 рублей порястрясать жир на уборке, а Петрашко и Лебедеву – поухаживать за больными. А потом посмотреть, как те и другие будут защищать режим, — считает читатель сайта Charter97.org.