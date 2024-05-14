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Кто в белорусских семьях распоряжается деньгами?

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  • 14.05.2024, 9:02
  • 2,810
Кто в белорусских семьях распоряжается деньгами?

Решение о совершении крупных покупок для дома чаще принимают совместно.

Кто в белорусских семьях чаще принимает финансовые решения – женщины или мужчины? Ответ на этот вопрос подготовил Белстат.

Национальный статистический комитет опубликовал обзор ко Дню семьи, в котором рассказал о принятии важных решений в семье (распоряжение финансами, крупные покупки и др.).

Выборочное обследование домашних хозяйств показало, что финансовые решения чаще принимают женщины, чем мужчины.

Большинство мужчин и женщин ответили, что распоряжение финансовыми средствами – это совместное решение.

Однако 19,6% опрошенных женщин заявили, что самостоятельно распоряжаются семейным бюджетом. Мужчины (15,8%) также чаще отвечали, что деньгами распоряжается их жена.

Решение о совершении крупных покупок для дома чаще принимают совместно.

Единоличное решение жена принимает только в 7,8% семей (по версии женщин) или 6,2% (по версии мужчин).

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