Кто в белорусских семьях распоряжается деньгами?5
- 14.05.2024, 9:02
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Решение о совершении крупных покупок для дома чаще принимают совместно.
Кто в белорусских семьях чаще принимает финансовые решения – женщины или мужчины? Ответ на этот вопрос подготовил Белстат.
Национальный статистический комитет опубликовал обзор ко Дню семьи, в котором рассказал о принятии важных решений в семье (распоряжение финансами, крупные покупки и др.).
Выборочное обследование домашних хозяйств показало, что финансовые решения чаще принимают женщины, чем мужчины.
Большинство мужчин и женщин ответили, что распоряжение финансовыми средствами – это совместное решение.
Однако 19,6% опрошенных женщин заявили, что самостоятельно распоряжаются семейным бюджетом. Мужчины (15,8%) также чаще отвечали, что деньгами распоряжается их жена.
Решение о совершении крупных покупок для дома чаще принимают совместно.
Единоличное решение жена принимает только в 7,8% семей (по версии женщин) или 6,2% (по версии мужчин).