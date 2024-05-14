На границе с Беларусью нелегал ограбил польского пограничника 8 14.05.2024, 9:06

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Он украл радиотелефон.

На польско-белорусской границе возле села Черемха, что в Подляском воеводстве, мигрант похитил у служащего Пограничной службы Польши радиотелефон через заградительный забор.

Об этом пишет RMF FM.

Инцидент произошел еще 9 мая, но информацию о нем только сейчас подтвердила пресс-секретарь 16-й Поморской механизированной дивизии Сухопутных войск Польши майор Магдалена Кощинская.

По ее словам, солдат пограничного патруля хотел снять так называемый маркер – отметку, которой контрабандисты отмечают пути пересечения границы для мигрантов, – который он заметил на стальной трубе забора.

В этот момент мигрант подбежал к польскому пограничнику с другой стороны забора на границе, просунул руки сквозь заграждение и выхватил радиотелефон, прикрепленный к его жилету.

«Солдат попытался отобрать рацию, но мигрант убежал», – добавила Кощинская.

Пограничник сразу сообщил об инциденте, и радиотелефон выключили. Версию событий подтвердили по видео с камер наблюдения возле места инцидента, уточняет RMF FM.