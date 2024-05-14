В Беларуси православные верующие отмечают Радуницу 4 14.05.2024, 9:26

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Что можно и нельзя делать в этот день.

В Беларуси 14 мая 2024 года православные верующие отмечают Радуницу, или родительский день поминовения усопших. Праздник не имеет постоянной даты. Он всегда выпадает на девятый день после Пасхи, или Воскресения Христова, пишет «Комсомолка».

Радуница, история

Изначально у праздника не было церковного подтекста. Предки отмечали Радуницу задолго до Крещения Руси. Он длился на протяжении недели. В этот период посещали кладбища, на которых устраивали шумные застолья и даже выливали на землю вино. Подобным, как считалось, пытались заручиться расположением усопших родственников. В современном мире Радуница – это главная родительская суббота, когда вспоминают усопших, ходят в церковь, ездят на кладбища, освещают могилы (в некоторых регионах Беларуси), собираются за поминальным столом.

Радуница, традиции

На Радуницу принято ходить на службу в церковь. Как правило, с собой берут продукты, который оставляют на поминальном столе. Чаще всего это крупы, хлеб, подсолнечное масло, мука, сладости. Кроме того, пишут записки об усопших, а также ставят поминальные свечи. На Радуницу посещают кладбища. А еще собираются с родственниками за поминальным столом. Одно место всегда оставляют пустым и ставят тарелку. Считалось, что усопшие родственники обязательно придут за стол. В некоторых регионах Беларуси главным блюдом праздника является кутья – постная каша (рисовая, перловая, пшеничная), которую готовят или с добавлением сухофруктов, или же с грибами.

Радуница, что нельзя делать

На Радуницу при посещении кладбищ запрещено употреблять алкоголь. Не следует на могилах оставлять куличи, крашеные яйца. Рекомендуется отказаться от покупки искусственных цветов. Запрещено на указанный праздник планировать свадьбы. Не рекомендуется провоцировать ссоры, ругаться, выяснять отношения. На Радуницу никогда не занимались работами на огороде. В частности, ничего не сеяли и не сажали. Считалось, что будет неурожай.

Радуница, что можно делать

По традиции, принято ходить в храм, помолиться за усопших родственников, написать записки и поставить свечи. На Радуницу всегда посещают кладбища, где приводят могилы родственников в порядок после зимы. После посещения кладбищ дома собирались за поминальным столом. Одно место всегда было свободным. На указанный праздник рекомендуется оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Указанное подсолнечное масло запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 6 мая.

Радуница, народные приметы

Холодную зиму предсказывает непогода 14 мая. Теплый вечер и звездное небо указывают на ветреное лето. В том случае, если небо на восходе ясное, то лето окажется солнечным. Жаркая погода 14 мая предупреждает о прохладном лете.