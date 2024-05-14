закрыть
14 мая 2024, вторник, 10:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В районном городке цены на квартиры в два раза выше, чем в соседних

  • 14.05.2024, 9:43
  • 3,610
В районном городке цены на квартиры в два раза выше, чем в соседних

Цены доходят до 155 тысяч рублей.

Квартиры в Браславе стоят в среднем 133 тысячи рублей, и это почти в два раза дороже, чем в соседних районных центрах. «Браславская звезда» сравнила цены.

На начало апреля в Браславе на продажу было выставлено 12 квартир, в Верхнедвинске — столько же, Миорах — 11, Поставах — 22, Полоцке — 198. Чаще всего предлагалось двухкомнатное жилье.

В Браславе усредненная «однушка» стоила 114 тысяч рублей, «двушка» — 137 тысяч, «трешка» — 155 тысяч.

В Миорах: «однушка» — 58 тысяч рублей, «двушка» — 61 тысячу, «трешка» — 81 тысячу.

В Поставах: «однушка» — 51 тысячу рублей, «двушка» — 70 тысяч, «трешка» — 101 тысячу.

В Верхнедвинске: «однушка» — 62 тысяч рублей, «двушка» — 71 тысячу, «трешка» — 110 тысяч.

В Полоцке: «однушка» — 69 тысяч рублей, «двушка» — 88 тысяч, «трешка» — 116 тысяч.

Получается, средняя цена на квартиру в Браславе — 133 тысяч рублей (или 41 тысяча долларов). По подсчетам «Браславской звезды», это на 90 процентов выше средней стоимости квартир во всех перечисленных городах. Издание предполагает, что такая высокая цена связана с желанием покупателей приобретать жилье в курортном городе.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ставки повышаются
Ставки повышаются Владимир Пастухов
Наши патроны всегда бьют в цель
Наши патроны всегда бьют в цель Ирина Халип
Путин готовит ядерный удар по Украине с территории Беларуси?
Путин готовит ядерный удар по Украине с территории Беларуси? Наталья Радина
Членство Беларуси в НАТО укрепит безопасность стран Балтии и Польши
Членство Беларуси в НАТО укрепит безопасность стран Балтии и Польши Луизе Лице-Тане