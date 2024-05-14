В районном городке цены на квартиры в два раза выше, чем в соседних 14.05.2024, 9:43

3,610

Цены доходят до 155 тысяч рублей.

Квартиры в Браславе стоят в среднем 133 тысячи рублей, и это почти в два раза дороже, чем в соседних районных центрах. «Браславская звезда» сравнила цены.

На начало апреля в Браславе на продажу было выставлено 12 квартир, в Верхнедвинске — столько же, Миорах — 11, Поставах — 22, Полоцке — 198. Чаще всего предлагалось двухкомнатное жилье.

В Браславе усредненная «однушка» стоила 114 тысяч рублей, «двушка» — 137 тысяч, «трешка» — 155 тысяч.

В Миорах: «однушка» — 58 тысяч рублей, «двушка» — 61 тысячу, «трешка» — 81 тысячу.

В Поставах: «однушка» — 51 тысячу рублей, «двушка» — 70 тысяч, «трешка» — 101 тысячу.

В Верхнедвинске: «однушка» — 62 тысяч рублей, «двушка» — 71 тысячу, «трешка» — 110 тысяч.

В Полоцке: «однушка» — 69 тысяч рублей, «двушка» — 88 тысяч, «трешка» — 116 тысяч.

Получается, средняя цена на квартиру в Браславе — 133 тысяч рублей (или 41 тысяча долларов). По подсчетам «Браславской звезды», это на 90 процентов выше средней стоимости квартир во всех перечисленных городах. Издание предполагает, что такая высокая цена связана с желанием покупателей приобретать жилье в курортном городе.