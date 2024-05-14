Байден запретил импорт российского урана в США 3 14.05.2024, 9:58

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иллюстративное фото: naviny.by

Ограничение будет действовать до 2040 года.

Президент США Джо Байден подписал законопроект о запрете импорта российского урана, ранее принятый Конгрессом США, сообщает «Настоящее время».

Документ вступит в силу через 90 дней после его подписания. До января 2028 года Минэнерго США сможет выдавать разрешения на импорт из РФ в случае, если другие источники поставок отсутствуют. Ограничение будет действовать до 2040 года.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что это «исторический закон, который укрепит энергетическую и экономическую безопасность США и устранит зависимость от России в области гражданской ядерной энергетики».

По мнению администрации Байдена, «новый закон восстанавливает лидерство Америки в ядерном секторе» и «поможет обеспечить безопасность энергетического сектора США для будущих поколений».

В Белом доме также надеются, что недавно одобренное выделение $2,72 млрд в эту сферу «даст толчок созданию новых обогатительных мощностей в США и даст четкий сигнал промышленности о том, что мы стремимся к долгосрочному росту в нашем ядерном секторе».