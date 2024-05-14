«За генератор, крышку и датчик — $2 тысячи» 14.05.2024, 10:13

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Брестчанин заказал BMW S1000 RR из США и сделал его звездой соцсетей.

Видеоролик с этим мотоциклом в Instagram собрал десятки тысяч просмотров и множество восторженных комментариев. Одни писали, что байк стал выглядеть гораздо круче заводской версии, другие восхищались трудолюбием и вкусом его владельца, который самостоятельно довёл своего двухколёсного «железного коня» до идеала. Некоторые комментаторы даже посчитали, что компании BMW стоило бы обратить внимание на этого талантливого парня...

Av.by решил расспросить его о страсти к мотоциклам и, конечно же, об истории приобретения, восстановления и апгрейда этого самого S1000 RR.

О мототехнике Юрий, как и многие мальчишки, грезил с детства. А на сегодня за рулём мотоцикла он уже с дюжину лет. За это время парень успел поменять несколько байков. Первым воплощением его детской мечты стала Honda CBR 929, затем был Suzuki GSX-R1000. Неизгладимые впечатления и яркие воспоминания оставил в памяти нашего героя купленный в Америке Kawasaki ZXR ZX-6R. Его Юрий своими руками переделал под стантрайдинг.

— Трюковой езде также учился самостоятельно по видео в интернете. Что-то получалось, что-то не очень, — признаётся собеседник. — Обходилось без серьёзных падений и травм. Но когда жена забеременела первым ребёнком, мы договорились, что с трюками я завязываю.

Вскоре мотоциклы и вовсе отошли на задний план. На переднем закономерно оказались семья и маленькие дети. Однако мечта хоть и немного отдалилась, но никуда не делась, и после некоторого перерыва Юрий принялся вновь присматривать себе байк. Мучиться с выбором не пришлось: наш герой изначально хотел именно эту модель — BMW S1000 RR.

— Искал на аукционах в Америке, — рассказывает Юрий. — Сначала планировал взять модель 2018 года выпуска, но такую не получалось найти. Стал смотреть варианты посвежее. В то время на Copart как раз только начали появляться экземпляры 2023 г. в. — уходили по нормальным ценам! И я решил брать. На момент покупки данный мотоцикл всего 1 000 миль пробежал — это примерно 1 600 километров.

— Приплыл в Беларусь в сентябре прошлого года. В Бресте на тот момент такой модели ни у кого ещё не было. Я мониторил стоимость байка. В Беларуси в продаже не нашёл ни одного такого, а в России цены на модель стартовали от $31 000. Конечно, «американец» вышел мне значительно дешевле (собеседник отказался назвать точную цену лота. — Прим. авт.). Но надо понимать, что аукционы — это всегда риск. О состоянии техники можно судить лишь по фото.

На снимках с аукциона были заметны изъяны одной стороны мотоцикла. По факту оказалось, что в нём, помимо пластика, повреждён и генератор. Юрий признаётся: немного расстроился. Он не ожидал, что в байке обнаружатся ещё и технические поломки.

— Но это и есть те самые риски, о которых я говорил. В итоге сразу пришлось менять генератор, его крышку и датчик, поломанный пластик. Я отдал более $2 000 — для мотоцикла нормальный такой кусок денег! Модельный ряд тогда только вышел — оригинальные запчасти у нас было не найти. Приходилось покупать у дилеров в Германии, ждал необходимые детали более двух недель. Кстати, сейчас уже без проблем можно отыскать запчасти на эту модель на разборках в России.

Мотоцикл был готов, и Юрий даже успел немного поездить на нём под закрытие прошлого сезона. Но, как оказалось, у молодого человека имелись грандиозные планы на сезон будущий! Именно к нему он решил подготовить свой байк основательно и сделать его аккурат таким, каким представлял идеальный мотоцикл.

— Я изначально знал, что буду его трансформировать, — говорит Юрий. — Просто у меня в голове сложился определённый образ, каким я хочу видеть этот мотоцикл. Была задача сделать не как у всех, хотелось выделяться из массы. В оригинале модель выпускалась в красном, чёрном и белом цветах. Красный мне вообще не нравится, просто других вариантов к покупке тогда не было. Брал этот, понимая, что совершенно точно перекрашу его.

— Сначала я его разобрал, снимал краску до пластика. Параллельно готовились наклейки — их я рисовал сам. Происходит это следующим образом: на пластик клеится малярный скотч, рисуется наклейка, потом скотч отклеивается, с помощью сканера трафарет переводится в электронный вид и дорабатывается на компьютере. Сначала вырезали пробники, смотрели, всё ли подходит по размерам, затем уже отдавали в печать. После я загрунтовал и покрасил пластик, расклеил готовые наклейки.

Юрий также провёл небольшой тюнинг мотоцикла: поменял лапки, лючок бензобака (теперь он открывается без ключа), интегрировал стильные поворотники, заменил прозрачное ветровое стекло на тёмное, вместо заводского выхлопа Akrapovich поставил SC-Project. К слову, все эти детали молодой человек заказывал уже из России. А рамку для регистрационного номера с подсветкой изготовил сам — её на мотоцикле вовсе не было. Теперь же номер, как полагается, отлично виден на расстоянии не менее чем 40 метров.

Работы длились с января по конец апреля 2024 года. Интересно, получился ли мотоцикл именно таким, каким представлял его владелец?

— На мой взгляд, всё круто! — отвечает Юрий. — Теперь в нём есть какая-то индивидуальность... И в цвете таком уж точно ни у кого больше нет. Стильный, яркий, внимание к себе однозначно привлекает.

Итог кропотливого труда над мотоциклом прохожие оценивают взглядом, а подписчики — лайками. Открытие сезона для обновлённого BMW S1000 RR и его хозяина получилось достаточно эффектным. Ну а мы не могли не поинтересоваться также преимуществами и недостатками этой модели.

— В сравнении с образцами, на которых я ездил раньше, этот мотоцикл, конечно, намного более производительный и технологичный, — говорит Юрий. — Он оснащён множеством различных датчиков, которые на 70% осуществляют контроль над байком. Это трекшн-контроль, анти-вилли, ABS и многое другое. Датчики измеряют угол наклона мотоцикла, выворот руля, изгиб задней подвески, настраивают переднюю подвеску под дорожное полотно... В общем, очень крутой аппарат.

— И тут я даже сказал бы, что S1000 RR куда более предсказуемый! Им определённо легче управлять, поэтому, на мой взгляд, он идеально подойдёт для людей, не имеющих большого опыта управления мотоциклами. Ну а для пользователей со стажем это вопрос комфорта и, конечно же, повышенной безопасности. Взять хотя бы антиблокировочную систему: раньше я был уверен, что она не нужна в мотоцикле, сейчас же понял — это реально классная штука. Многие мотоциклисты, особенно начинающие, часто забывают про задний тормоз. ABS прощает эту ошибку, при зажатии переднего тормоза часть мощности передаёт на заднее колесо.

— Среди других «плюшек» — полностью цифровая цветная приборная панель, функция подогрева ручек, навигация, блютус. Есть система переключения передач без сцепления — квикшифтер. Переключения происходят гораздо быстрее, динамичнее, и звук приятнее. На выбор несколько режимов движения: «Дождь», «Спорт» и «Профессиональное вождение». Этот мотоцикл идеально подходит как для трека, так и для передвижения по городу. Дистанционно с помощью программы Connect BMW в любой момент можно узнать, где находится техника, в каком она состоянии, сколько топлива в баке.

— Сухой вес в 190 кг абсолютно не ощущается благодаря низкому центру тяжести. Спортбайк оснащён мощным четырёхцилиндровым двигателем на 207 лошадиных сил, а его максимальная скорость, если верить интернету, 310 км/ч. Разгон до «сотни» происходит за 3,1 секунды! Сам я на нём пока только в городе ездил и большую скорость не набирал. Расход топлива — в среднем 12—13 л на 100 км, объём бака — 18 литров.

Как ни старались журналисты выудить у Юрия хотя бы один минус этого мотоцикла, нам это не удалось. Неужели действительно идеальный байк?

— Для себя ни одного недостатка в данной модели я не обнаружил, — уверяет собеседник. — Стильный дизайн, надёжность и современное оснащение — что ещё нужно?

Юрий признаётся, что мотоцикл для него не просто средство передвижения, а своего рода отдушина: хочется порой прокатиться с ветерком, развеяться, отдохнуть, — это особая атмосфера и драйв.

К слову, такая возможность теперь стала ещё доступнее для нашего героя. Недавно рядом с домом он построил для байка гараж. В нём есть отопление, диван, шкаф, в котором удобно хранить экипировку и не только.

— Для меня это максимально комфортно, — говорит Юрий. — Вышел из дома, переоделся в гараже, выкатил мотоцикл и... умчал в закат!