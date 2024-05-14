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«Получается, удалил сообщение, и повестки не было»

  • 14.05.2024, 10:21
  • 1,398
«Получается, удалил сообщение, и повестки не было»

Считается ли СМС-оповещение из военкомата официальной повесткой?

«Слышал, что скоро призывникам будут при помощи СМС сообщать о том, что надо явиться в военкомат. Получается, удалил сообщение - значит, и повестки не было?», - задал вопрос «АиФ» минчанин.

Нет. СМС-оповещение станет дополнительным каналом информирования, а основным по-прежнему останется повестка.

Как сообщает телеграм-канал Министерства обороны Беларуси, теперь белорусы могут получать СМС о том, что им нужно явиться в военкомат. Операторы связи присвоили каждому комиссариату так называемое альфа-имя, которое будет значиться в графе отправителя. В сообщении укажут, по какому адресу и куда следует явиться, а также телефон для справок.

В Минобороны уточнили, что вызов в военкомат, в какой бы форме он ни пришел, может иметь различные цели: от уточнения данных воинского учета военнообязанного до мероприятий мобилизационной подготовки.

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