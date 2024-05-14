Ученые назвали место, где время течет медленнее 14.05.2024, 10:24

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Туда может попасть каждый.

Восприятие времени человеком до сих пор остается научной загадкой. Совсем недавно новое исследование поставило под сомнение то, что универсальные внутренние часы человека всегда работают исправно, пишет IFLScience (перевод - «Фокус»).

Даже Альберт Эйнштейн использовал подобную концепцию для того, чтобы объяснить свою теорию относительности.

- Когда мужчина проводит с красивой девушкой целый час, он пролетает как минута. Но заставьте его посидеть на горячей плите минуту, и она покажется длиннее часа. Все относительно, — говорил Эйнштейн.

В новом исследовании ученые решили изучить именно этот эффект. В эксперименте приняли участие 33 человека, которые тренировались на велотренажере. На экраны проецировалась виртуальная трасса длиной 4 км, а участники должны были «проехать» этот путь как можно быстрее. После тестового заезда, велосипедисты должны были пройти трассу в трех разных условиях в случайном порядке:

- Одиночный заезд, когда на трассе был виден только собственный виртуальный аватар;

- Заезд с еще одним человеком, который не был конкурентом;

- Заезд с конкурирующим противником, которого нужно было перегнать на трассе.

До, во время и после испытаний участников просили оценить ход времени, а точнее, отсчитать 30-секундный интервал. Участникам не предоставлялось никакой информации о частоте их сердечных сокращений, производительности во время испытания и другой информации, которая могла бы отвлекать.

Результаты показали, что во время велотренировки участники чувствовали замедление времени, в сравнении с моментами до и после тренировки.

На результаты также не оказали никакого влияния условия велотренировки. Независимо от того, соревновались участники или ехали в одиночку, их восприятие времени отставало примерно 9%. Внутреннее представление времени людей немного опережало реальный ход времени.

Авторы признают, что их исследование было относительно небольшим и в нем принимали участие люди, которые находились в хорошей физической форме. Такие оговорки не дают возможности обобщать результаты, говорит соавтор работы профессор Эндрю Эдвардс из Кентерберийского университета.

- Участники не были профессиональными велосипедистами, но были в хорошей физической форме, что применимо не ко всем. Размер выборки в 33 человека дает интригующий первый взгляд на то, как может искажаться восприятие времени, — подытожил Эдвардс.