Украинские разведчики показали серию уничтожения оккупантов и их техники под Харьковом 14.05.2024, 10:40

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ГУР отчиталось об успешных атаках.

Украинские Разведчики в Харьковской области провели серию успешных ударов по оккупантам и их технике. Видео они поделились в сети.

Отмечается, что в Харьковской области продолжается упорная и плодотворная работа пилотов fpv-дронов ГУР МО Украины.

- В частности, разведчики обнаружили и сожгли ряд единиц российской бронетехники, ЗРК «Стрела 10м», пушку Д-30, вражеские средства связи и дорогостоящий комплекс ведения разведки «Муром-М», - отмечают разведчики.