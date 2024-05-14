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Украинские разведчики показали серию уничтожения оккупантов и их техники под Харьковом

  • 14.05.2024, 10:40
  • 3,364
Украинские разведчики показали серию уничтожения оккупантов и их техники под Харьковом

ГУР отчиталось об успешных атаках.

Украинские Разведчики в Харьковской области провели серию успешных ударов по оккупантам и их технике. Видео они поделились в сети.

Отмечается, что в Харьковской области продолжается упорная и плодотворная работа пилотов fpv-дронов ГУР МО Украины.

- В частности, разведчики обнаружили и сожгли ряд единиц российской бронетехники, ЗРК «Стрела 10м», пушку Д-30, вражеские средства связи и дорогостоящий комплекс ведения разведки «Муром-М», - отмечают разведчики.

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