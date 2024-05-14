закрыть
14 мая 2024, вторник, 12:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Житель Шклова похитил с птицефабрики почти 20 тысяч цыплят

6
  • 14.05.2024, 10:55
  • 5,038
Житель Шклова похитил с птицефабрики почти 20 тысяч цыплят

Зачем?

Инженер сельхозпредприятия в Шклове решил немного подзаработать. Имея доступ в цех инкубации, он воровал цыплят-бройлеров и перепродавал их в частное фермерское хозяйство в Гомельской области, пишет телеграм-канал МВД Беларуси.

За несколько месяцев белорусу удалось вывезти больше 18 000 особей. Финансовый ущерб от его действий оценивается в 15 000 рублей.

Следователи уже возбудили уголовное дело за хищение в крупном размере путем злоупотребления служебными полномочиями. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко Дмитрий Тузов
Ставки повышаются
Ставки повышаются Владимир Пастухов
Наши патроны всегда бьют в цель
Наши патроны всегда бьют в цель Ирина Халип
Путин готовит ядерный удар по Украине с территории Беларуси?
Путин готовит ядерный удар по Украине с территории Беларуси? Наталья Радина