Житель Шклова похитил с птицефабрики почти 20 тысяч цыплят

Житель Шклова похитил с птицефабрики почти 20 тысяч цыплят6
- 14.05.2024, 10:55
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Зачем?
Инженер сельхозпредприятия в Шклове решил немного подзаработать. Имея доступ в цех инкубации, он воровал цыплят-бройлеров и перепродавал их в частное фермерское хозяйство в Гомельской области, пишет телеграм-канал МВД Беларуси.
За несколько месяцев белорусу удалось вывезти больше 18 000 особей. Финансовый ущерб от его действий оценивается в 15 000 рублей.
Следователи уже возбудили уголовное дело за хищение в крупном размере путем злоупотребления служебными полномочиями. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.