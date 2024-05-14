День независимости 14.05.2024, 11:04

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Общее число павших в войнах Израиля — 25 034 человек.

Вчера вечером в Израиле звучала поминальная сирена. В честь всех погибших за независимость страны. В том числе и павших до создания Государства Израиль. Общее количество павших в войнах Израиля с 1860 года составляет 25 034 военнослужащих ЦАХАЛа, сотрудников полиции, Службы тюрем, Службы безопасности, службы внешней разведки «Моссад», еврейских подпольных организаций в Эрец-Исраэль и бойцов еврейской бригады, действовавшей в составе британской армии.

В это число включены также скончавшиеся в период службы или в результате инвалидности, полученной в период службы, пишет телеграм-канал «Движение Сопротивления».

За это время Израиль пережил несколько кровавых погромов, распад Османской империи, арабское восстание, сражения во времена Британского мандата.

В войне за независимость Израиля (1947—1949) евреи в одиночку сражались с вооруженными силами Египта, Сирии, Трансиордании, Ливана, Ирака, Саудовской Аравии, Йемена, Судана. Плюс Арабская освободительная армия, Армия Священной Войны, Братья-мусульмане. Плюс местные арабы.

В Шестидневной войне (1967) против Израиля воевали Египет, Сирия, Иордания, Ирак и Алжир. Более полумиллиона солдат. 957 боевых самолётов. 2504 танка

Потом была длительная война на истощение с Египтом (1967–70). За Египет тогда воевали Иордания, ООП, Сирия, Куба, СССР

В войне Судного дня (1973) против Израиля воевали Сирия, Египет, Ирак, Ирак, Иордания. Плюс советские военные специалисты. Почти миллион солдат, 3630 танков, 4000 БТР и БМП, 1720 орудий, 480 самолётов и 140 вертолётов.

Потом была Ливанская война (1982). Против Израиля воевали Сирия, ООП и советские военные специалисты. Потом была вторая Ливанская война (2006).

Во время войны в Персидском заливе (1991) Ирак обстреливал Израиль российскими ракетами.

Было несколько интифад. Было множество терактов. На Израиль падали десятки тысяч ракет. Было несколько военных операций: «Радуга» (2004), «Литой свинец» (2008), «Облачный столп» (2012), «Нерушимая скала» (2014), «Страж стен2 (2021). Было чудовищное по своей жестокости нападение ХАМАС 7 октября прошлого года. Был крупнейший в истории ракетный обстрел из Ирана. Прямо сейчас продолжается война с террористами и на юге и на севере.

И за 164 года постоянных боевых действий против огромных арабских армий, вооруженных новейшим советским и российским оружием, Израиль потерял в полтора раза меньше своих солдат, чем российская армия потеряла в одной только бахмутовской мясорубке.