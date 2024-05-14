Сигнализация срабатывает даже от порыва ветра: как найти управу на автовладельца 7 14.05.2024, 11:13

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При этом сосед отшучивается.

В инструкции к автомобильной сигнализации указывается, что она предназначена для контроля открытия дверей, багажника, капота, а также механического воздействия на кузов машины. Но бывает, что эта система защиты живет своей жизнью.

В редакцию abw.by обратился читатель, которому надоела постоянно срабатывающая сигнализация автомобиля во дворе: «Сосед недавно приобрел автомобиль и поставил на него сигнализацию. Многие так делают – безопасность, как говорится, превыше всего. Но тут другой случай. Сигнализация срабатывает постоянно: от ветра, от дождя, от оказавшегося рядом прохожего… А когда это происходит ночью, то весь двор стоит на ушах.

Делали автовладельцу замечание, но он отшучивается одной фразой «Ну чувствительная у меня машина, что тут поделать». Это мало кого устраивает: кому-то на работу, детям в школу, люди не высыпаются. Пригрозились вызвать милицию, но это тоже не действует.

Один раз даже кирпич на капоте его машины лежал с «пояснительной» запиской – без толку. Вот как найти управу на такого соседа?»

Найти управу можно, но метод с кирпичом мы не рассматриваем, поскольку этот метод не правовой.

Причин срабатывания автомобильной сигнализации множество – сбои чувствительности датчиков, низкий заряд аккумулятора, проблемы с электрикой, влага и прочее. Важно одно, что при исправной сигнализации она срабатывать нештатно не должна.

Отношение автовладельцев к своим транспортным средствам, которые досаждают людям по причине срабатывания сигнализации, по принципу «ничего страшного: посигналит и перестанет», нужно менять, но исключительно законными способами.

Как следует из Гражданского кодекса, собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законодательством или договором (ст. 211). То есть если обзавелся имуществом, коим является и автомобиль, то автовладелец должен его содержать в должном порядке.

То, что сигнализация срабатывает тогда, когда не должна, означает: собственник авто содержать его должным образом не торопится.

Правила дорожного движения по этому поводу говорят следующее: «В жилой и пешеходных зонах, на прилегающей территории водителям механических транспортных средств запрещается стоянка механического транспортного средства с известной водителю неисправностью противоугонной звуковой сигнализации, произвольно подающей непрерывные звуковые сигналы (п.п. 137.4 п. 137 ПДД)». Если данное правило нарушено, то это говорит о том, что совершено административное правонарушение, предусмотренное статьей 18.18 административного кодекса (КоАП).

Остановка или стоянка транспортного средства с нарушением правилдорожного движения влекут наложение штрафа в размере одной базовой величины.

Одной базовой величины штрафа в качестве воспитательной меры автовладельцу может не хватить, но можно же и повторить, как говорится. И так до тех пор, пока не дойдет.

А еще можно попросить инспекторов ГАИ эвакуировать «орущий» автомобиль на штрафстоянку. Статья 8.10 ПИКоАП и Закон о дорожном движении это позволяют. Тут, конечно, можно придраться, мол это допускается только в случаях, когда возникает угроза безопасности граждан или создано препятствие для дорожного движения. Но к таким вещам можно подходить и креативно – мотивацию о безопасности можно рассматривать в очень широком понимании.

Тогда 80 рублей за эвакуатор (применительно к Минску), плюс стоимость хранения машины, плюс штраф за нарушение правил стоянки – и на выходе получается уже значительная сумма. Для убедительности процедуру можно повторить, о чем мы говорили выше, и тогда ответственность автовладельца значительно повысится. Дешевле сигнализацию отремонтировать.