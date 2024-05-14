Когда белорусов ждут следующие большие выходные? 1 14.05.2024, 11:36

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В этом году будут еще одни большие выходные и две выходные среды.

На этой неделе белорусы отдыхают сразу четыре дня подряд, а кое-кто даже с 9 мая. Понедельник, 13 мая, придется отработать в следующую субботу.

А когда белорусов ждут следующие большие выходные?

3 июля этого года приходится на среду. Поэтому там будет только один выходной посреди недели.

А вот следующие продолжительные выходные будут в ноябре. День 7 Ноября будет в четверг, а 8 ноября (пятница) перенесено на субботу, 16-го. Поэтому здесь будет сразу четыре выходных: 7—10 ноября.

Первое Рождество (25 декабря) также приходятся на среду. Поэтому там тоже будет один выходной посреди недели.

1 и 2 января будут в среду и четверг, но перенесет ли куда-то правительство 3 января (пятницу), чтобы устроить белорусам почти неделю отдыха, пока неизвестно. Рождество 7 января будет во вторник.