Украинские войска провели смену позиций в районе Лукьянцев Харьковской области 14.05.2024, 11:51

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Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Украинские войска произвели смену позиций у Лукьянцев Харьковской области. Такие действия совершаются для сохранения жизней украинских защитников на фоне систематических ударов КАБ-ами оккупантов.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ:

- На Харьковском направлении подразделения наших войск отбивают 1 атаку противника на направлении Шебекино (РФ) - Волчанск, ситуация контролируемая.

Командование ВСУ отмечает, что в результате интенсивных авиационных ударов с применением 10 КАБ по украинским подразделениям для сохранения жизни военнослужащих было проведено изменение позиций в районе населенного пункта Лукьянцы.

«Продолжаются боевые действия», - подытожили в Генштабе ВСУ по ситуации.

Как сообщалось накануне, в Генштабе ВСУ сообщили, что в Харьковском направлении обстановка остается сложной и динамично меняется.

В частности, сейчас там ведутся активные бои за Волчанск. Как проинформировали в военном командовании, враг бросил значительные силы для ведения наступления на город в составе до 5 батальонов и не считается с потерями.