В Миорском районе обнаружили «транспортный военный саботаж» 1 14.05.2024, 11:56

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Зафиксировано девять случаев.

В Витебской области за четыре месяца суды рассмотрели 13 административных дел по статье 24.40 КоАП (невыполнение военно-транспортной обязанности). В прошлом году таких разбирательств было только девять.

Как отмечают правозащитники «Витебской весны», лидерами по количеству случаев «транспортного военного саботажа» стали предприятия Миорского района. За весь прошлый год там было три случая невыполнения предприятиями военно-транспортной обязанности, а в этом году за четыре месяца — уже семь. Причем судьи не наказали всех нарушителей закона, ссылаясь на отсутствие административного правонарушения.

Например, 22 апреля судья Ирина Яскевич рассматривала административное дело директора сельскохозяйственного предприятия «Любиново» Василия Хомёнкa. Военкомат жаловался, что во время проверки «Любиново» оказалось не готово в случае войны предоставить армии необходимые транспортные средства — автомобили МАЗ 555142, УАЗ 390945 и УАЗ 31631. Машины не прошли государственный техосмотр, а руководитель предприятия не организовал закладку комплектов запасных частей, шанцевого инструмента и заправочного инвентаря для автомобилей.

Хомёнок на суде не присутствовал. Он признал вину и ходатайствовал, чтобы дело рассматривали без него. Судья постановила прекратить дело и освободила директора от административной ответственности. Она сослалась на то, что он признал факт правонарушения и согласился на освобождение от административной ответственности с вынесением предупреждения.