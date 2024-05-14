Сенсационные рокировочки у Путина закончились Telegram-канал «СерпомПо»

14.05.2024, 12:19

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Вот вам и всё обновление.

Патрушев скучно переведен в разряд помощников, помощником же определен и Дюмин.

Для бывшего путинского охранника это явное повышение, но для губернатора? Когда даже бессмысленный "банный веник" Дегтярев и кантовед Алиханов в министры пристроены? Или это поощрение – возвращение из Тулы в Москву, поближе к телу?

Администрацию Путин и вовсе трогать не стал, лишь повысил Орешкина до замглавы АП. Мы считаем, заслуженно: столько лет вдохновенно сочинять для негобайки о блестящем состоянии российской экономики!

Все прочие, в том числе — пургоносец Песков, остались на своих местах. Видимо, их всех вынесут из Кремля вместе с Путиным.

И еще показательное назначение – мракобесная глава думского комитета по культуре Ямпольская, креатура Михалкова, стала советником Путина. Очевидно, вместо отставленного Владимира Толстого, занимавшего этот пост последние 12 лет. Кроме Толстого из советников уволена Александра Левицкая, работавшая в команде Путина на разных должностях в АП и правительстве с 2000 года.

Вот вам и всё обновление.

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