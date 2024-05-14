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У белоруски в Украине закончился паспорт — пришлось идти в суд

  • 14.05.2024, 12:26
У белоруски в Украине закончился паспорт — пришлось идти в суд

Как закончилось дело.

Гражданка Беларуси живет в Украине с 2008 году, у нее разрешение на постоянное проживание, которое действует до 2033 года. Еще в 1999 году она вышла замуж на украинца, в семье двое детей. Белоруска работает на подъемном кране в одной из украинских компаний. 

В августе 2023 года у белоруски истек срок действия паспорта. А в декабре миграционная служба Днепропетровской области выписала ей административку и штраф в 3400 гривен (80 евро). По мнению миграционной службы, белоруска нарушает закон, если живет на территории Украины без действительного паспорта, сообщает «Радыё Свабода».

Белоруска подала в суд на миграционную службу. Она заявила, что из-за военного положения и боевых действий у нее нет физической возможности съездить в Беларусь и обменять паспорт. Женщина подчеркнула, что не нарушала закон, поскольку ее разрешение на проживание действует еще девять лет.

Миграционная служба в суде заявляла, что сначала белоруску оштрафовали за повреждение документа о ПМЖ — раньше они выдавались в виде книжек, а не пластика. Также сотрудники миграционной службы утверждали, что предупредили белоруску о необходимости обмена паспорта, но она это требование, по их словам, проигнорировала.

Однако суд занял сторону гражданки Беларуси. В решении сказано, что женщина живет в Украине на законных основаниях, поскольку ее разрешение на ПМЖ действительно. Суд считает, что норма о действительности документов действует именно в отношении ПМЖ, а не национального паспорта иностранца.

Также в решении отмечается, что из-за войны и фактическом отсутствии отношений между Украиной и Беларусью у женщины нет физической возможности сделать новый паспорт. Суд отменил административку и штраф белоруски.

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