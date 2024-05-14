Почему наступление на Харьков может оказаться большой ошибкой для России 6 Виктор Андрусив

14.05.2024, 12:53

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Виктор Андрусив

Следует довериться ВСУ.

Россияне учатся. Но какие россияне? Солдаты на тактическом уровне, командиры на оперативном, но учатся ли и могут ли учиться тупые совковые генералы на стратегическом? Собственно, я в это не верю, но убедиться в этом мы сможем в ближайшие месяцы как раз на Харькове.

Дело в том, что наступление на Харьков станет колоссальным стратегическим просчетом российского командования. Почему? Это уже было в феврале 2022 года. Сейчас орки ведут атакующие действия по всему фронту: Работино, Крынки, Угледарское направление, Часов Яр, Красногоровка, Купянское направление. Каждый день они несут колоссальные потери, требующие колоссальных пополнений. И вот в условиях отсутствия серьезных прорывов они открывают еще одно направление. Понятно – цель растянуть наши ресурсы. Но мы обороняемся и несем гораздо меньшие потери. Для орков это означает еще одно направление потерь в технике и людях, которое нужно постоянно пополнять.

Я понимаю, что сейчас многие «умники» мне начнут писать, что-то там о безлимите путинского мяса и ресурсов. Я это все слышал и в марте 22 года, когда утверждал, что россиянам придется отступить по многим направлениям. Безлимитных ресурсов – не бывает, и чем больше они тратятся, тем скорее закончатся.

Путин не любит поражений, даже самых маленьких. Так что во всех направлениях должно быть продвижение, а значит еще больше сил и ресурсов, которые по факту просто размазываются на очень длинную дистанцию фронта. При этом каждое продвижение на километр стоит сотни солдат и десятки единиц техники. На самом деле, открытие Харьковского направления – стратегическая ошибка, которую они уже совершали. Именно размазывание войск на 7 направлений вторжения привело к катастрофе путинских планов в 2022 году.

Сейчас немного противной правды. На стратегическом уровне война выглядит совсем по-иному. Нужно маневрирование, растяжение сил врага, нужно чем-то жертвовать, навязывать ему нежелательные бои, истощать и т.д. Поэтому первое и главное, что следует усвоить всем – потерянная территория или населенный пункт не катастрофа и поражение. Да, это наши земли, да это наши люди, но нам нужно думать, как выиграть войну, а не каждый бой, который навязывает враг. Мы меньше, да еще с партнерами – инвалидами, нам никогда не выиграть войну в лоб. Надо маневрировать, где-то отступать, где-то контратаковать. Войну можно выиграть только нанеся врагу потери, при которых он не сможет продолжать вести боевые действия. Это закон войны, не зависящий от наших с вами пожеланий.

По состоянию на сейчас группировка оккупантов на Харьковском направлении почти такая же по размерам как и на Часов Яр. Только Харьков не Часов Яр, где продвижение врага буксует. Поэтому очевидно, что сейчас никакого широкомасштабного наступления на Харьков не предполагается. Цель врага – захватить ряд населенных пунктов и сковать наши силы в попытках их отразить. Так стоит ли нам вестись на этот план, тогда как реальным направлением удара орков именно Времен Яр и Угледар?

Как военный я могу вам сказать, что изнутри видел полное понимание действий врага в Харьковской области. Поверьте, их ждали, и силы обороны более чем достаточны. Есть определенный замысел, который реализует наше командование, и Харьковское направление – это история, в которой следует довериться ВСУ. И не нужно впадать в истерику при первых плохих новостях. По другим направлениям я, к сожалению, меньший оптимист.

Западная помощь до нас доехала в очень скудном виде. Если бы у нас было все, что уже даже выделено – оккупанты не смогли бы и границу пройти. Но это не так. Когда вы начинаете писать о минировании территорий, то не понимаете, что даже с минами у нас уже есть серьезные проблемы. И воевать в условиях ограниченных ресурсов, истощенных бригад – это действительно о военном таланте.

Так что на фоне плохих новостей об оккупированных селах Харьковской области есть и хорошая новость – орками продолжают управлять те же тупые существа, которые спланировали худшую операцию вторжения в истории. Рано или поздно это отразится на войне. Как это и было в 22 году.

Виктор Андрусив, Telegram