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Почему наступление на Харьков может оказаться большой ошибкой для России

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  • Виктор Андрусив
  • 14.05.2024, 12:53
  • 6,224
Почему наступление на Харьков может оказаться большой ошибкой для России
Виктор Андрусив

Следует довериться ВСУ.

Россияне учатся. Но какие россияне? Солдаты на тактическом уровне, командиры на оперативном, но учатся ли и могут ли учиться тупые совковые генералы на стратегическом? Собственно, я в это не верю, но убедиться в этом мы сможем в ближайшие месяцы как раз на Харькове.

Дело в том, что наступление на Харьков станет колоссальным стратегическим просчетом российского командования. Почему? Это уже было в феврале 2022 года. Сейчас орки ведут атакующие действия по всему фронту: Работино, Крынки, Угледарское направление, Часов Яр, Красногоровка, Купянское направление. Каждый день они несут колоссальные потери, требующие колоссальных пополнений. И вот в условиях отсутствия серьезных прорывов они открывают еще одно направление. Понятно – цель растянуть наши ресурсы. Но мы обороняемся и несем гораздо меньшие потери. Для орков это означает еще одно направление потерь в технике и людях, которое нужно постоянно пополнять.

Я понимаю, что сейчас многие «умники» мне начнут писать, что-то там о безлимите путинского мяса и ресурсов. Я это все слышал и в марте 22 года, когда утверждал, что россиянам придется отступить по многим направлениям. Безлимитных ресурсов – не бывает, и чем больше они тратятся, тем скорее закончатся.

Путин не любит поражений, даже самых маленьких. Так что во всех направлениях должно быть продвижение, а значит еще больше сил и ресурсов, которые по факту просто размазываются на очень длинную дистанцию фронта. При этом каждое продвижение на километр стоит сотни солдат и десятки единиц техники. На самом деле, открытие Харьковского направления – стратегическая ошибка, которую они уже совершали. Именно размазывание войск на 7 направлений вторжения привело к катастрофе путинских планов в 2022 году.

Сейчас немного противной правды. На стратегическом уровне война выглядит совсем по-иному. Нужно маневрирование, растяжение сил врага, нужно чем-то жертвовать, навязывать ему нежелательные бои, истощать и т.д. Поэтому первое и главное, что следует усвоить всем – потерянная территория или населенный пункт не катастрофа и поражение. Да, это наши земли, да это наши люди, но нам нужно думать, как выиграть войну, а не каждый бой, который навязывает враг. Мы меньше, да еще с партнерами – инвалидами, нам никогда не выиграть войну в лоб. Надо маневрировать, где-то отступать, где-то контратаковать. Войну можно выиграть только нанеся врагу потери, при которых он не сможет продолжать вести боевые действия. Это закон войны, не зависящий от наших с вами пожеланий.

По состоянию на сейчас группировка оккупантов на Харьковском направлении почти такая же по размерам как и на Часов Яр. Только Харьков не Часов Яр, где продвижение врага буксует. Поэтому очевидно, что сейчас никакого широкомасштабного наступления на Харьков не предполагается. Цель врага – захватить ряд населенных пунктов и сковать наши силы в попытках их отразить. Так стоит ли нам вестись на этот план, тогда как реальным направлением удара орков именно Времен Яр и Угледар?

Как военный я могу вам сказать, что изнутри видел полное понимание действий врага в Харьковской области. Поверьте, их ждали, и силы обороны более чем достаточны. Есть определенный замысел, который реализует наше командование, и Харьковское направление – это история, в которой следует довериться ВСУ. И не нужно впадать в истерику при первых плохих новостях. По другим направлениям я, к сожалению, меньший оптимист.

Западная помощь до нас доехала в очень скудном виде. Если бы у нас было все, что уже даже выделено – оккупанты не смогли бы и границу пройти. Но это не так. Когда вы начинаете писать о минировании территорий, то не понимаете, что даже с минами у нас уже есть серьезные проблемы. И воевать в условиях ограниченных ресурсов, истощенных бригад – это действительно о военном таланте.

Так что на фоне плохих новостей об оккупированных селах Харьковской области есть и хорошая новость – орками продолжают управлять те же тупые существа, которые спланировали худшую операцию вторжения в истории. Рано или поздно это отразится на войне. Как это и было в 22 году.

Виктор Андрусив, Telegram

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