На пляжах Минска появятся «оперативные мобильные группы» 2 14.05.2024, 13:04

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Для чего?

В Белорусском республиканском обществе спасания на водах (ОСВОД) рассказали, что в этом купальном сезоне на пляжах Минска будут работать оперативные мобильные группы. Планируется, что они будут выезжать в места отдыха чаще проведения рейдов организации.

«Это дополнительные трудовые ресурсы в помощь основным сотрудникам на спасательных постах для контроля за ситуацией. Скажем, если мы видим, что на Дроздах людей в жаркий день гораздо больше, чем на пляже Комсомольского озера, то оперативно направляем наших помощников туда», — пояснила в комментарии радиостанции «Радио-Минск» официальный представитель ОСВОД Екатерина Михалева.

Она также рассказала, что в этом сезоне в Минске запланировали открыть 16 новых спасательных постов. В этом году в столице купание разрешили на 23 пляжах в пяти зонах рекреации:

• на Заславском водохранилище (восемь пляжей),

• на Кринице (два пляжа),

• на Дроздах и Цнянке (по шесть пляжей),

• на Комсомольском озере (один пляж).

Михалева отметила, что пляжи уже подготовили к купальному сезону, а официально он открыт с 1 мая. «Рамки купального сезона очерчены с 1 мая по 30 сентября. Самой собой, отдыхающим необходимо учитывать температуры как воздуха, так и воды, последняя должна быть не менее 18 градусов», — добавила представитель ОСВОД.