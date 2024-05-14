Статусные авто за минимальную цену: автоблогер назвал топ-5 моделей 6 14.05.2024, 13:28

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Эти машины подарят вам чувство элитности.

Все хотят купить недорогое авто, которое будет выглядеть не то чтобы премиально, а хотя бы статусно. К счастью, есть такие модели, за рулем авто вы всегда будете чувствовать себя на все 100, и при этом не потратив все деньги мира.

О таких топ-5 авто рассказывает автоблогер darauto. В частности, речь идет о Chrysler 300C, Mercedes-Benz W212, Jaguar XF, Lexus GS и Infiniti G37.

Chrysler 300C

Этот автомобиль, как утверждает автор ролика, обычно ассоциировали со статусным и элитным автомобилем, хотя это обычное авто в США. У нас же эту модель всегда считали статусной и купить ее можно по цене около 10 тысяч долларов.

Mercedes-Benz W212

Mercedes-Benz E-Class в 212 кузове можно купить в Украине за 10 тысяч долларов. О премиальности и отличном качестве этого авто говорить не нужно, ведь машина заслужила свою безупречную репутацию уже давно, и из года в год ее подтверждает.

Jaguar XF

Этот спортивный автомобиль люкс-класса в Украине продается по цене от 7 тысяч долларов. Конечно, за эту цену машина потребует ремонта и вложений, а за около 10 тысяч долларов можно купить экземпляр в более-менее приличном состоянии.

Lexus GS

Этот японский люксовый автомобиль расположился на 2 строчке не просто так. Несмотря на то, что за 10 тысяч долларов, вы сможете купить автомобиль около 2008-2009 года, если модель помыть и отполировать, она будет выглядеть статусно и дорого.

Infiniti G37

На первой строчке рейтинга расположился Infiniti G37, спортивный автомобиль, производившийся до 2016 года. Этот автомобиль элитного бренда продается в Украине за 10 тысяч долларов из-за того, что с ним часто возникают проблемы, которые необходимо решать на автосервисе. Они не серьезные и не нуждаются в больших деньгах, но все же это авто является частым гостем на СТО.