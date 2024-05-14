Жители Мариуполя обвинили российские власти в обмане 3 14.05.2024, 13:34

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У оккупационной администрации большие проблемы.

Жители оккупированного Мариуполя в Украине выступают с обвинениями в адрес оккупационных российских властей, утверждая, что их дома, разрушенные в результате войны армией РФ, восстанавливаются не для них, а для приезжих из России. Вместо того чтобы помочь пострадавшим от конфликта людям, новые объекты жилья продаются россиянам, а сами местные жители остаются бездомными, пишет «Диалог».

Местные жалуются, что их обращения игнорируются, а на месте разрушенных домов возводятся коммерческие объекты, которые затем реализуются приезжим из России. Несмотря на плачевную ситуацию, их голоса не находят отклика со стороны российских властей.

Видеоролики, записанные местными жителями, становятся все более агрессивными и эмоциональными, в них рассказывается о трагической участи местных жителей, ставших жертвами войны и последующего обмана оккупантов. Жители города жалуются на наплыв мигрантов из Средней Азии, которые занимаются строительством на оккупированных территориях Украины и пытаются осесть на местах.