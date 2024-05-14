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Юрист рассказал, как белорусы могут отказаться от работы в выходной день

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  • 14.05.2024, 13:46
Юрист рассказал, как белорусы могут отказаться от работы в выходной день

Возможность есть.

Юридический консультант портала 1prof.by рассказал о способах компенсации за работу в выходной день и о том, можно ли отказаться в такой день трудиться.

К примеру, руководитель подписал приказ о работе в выходной день в связи с производственной необходимостью. И при этом не предлагал работникам выбрать способ компенсации, только сказал, что за двойную оплату. Можно ли отказаться работать в таком случае?

Юристы говорят, что в этом случае от работы можно отказаться. Согласно статьи 69 Трудового кодекса, за каждый час работы в выходные дни сверх зарплаты производится доплата. Вместо этого, с согласия работника, ему может быть предоставлен другой неоплачиваемый день отдыха.

Если сотрудник не согласен с предложенной компенсацией, он имеет полное право отказаться от работы в выходной.

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