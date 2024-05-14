Украина присоединилась к многонациональной инициативе CFBLNet 1 14.05.2024, 13:58

Это позволит проводить тестирования боевых систем с грифом «секретно».

Украина присоединилась как гостевой партнер к многонациональной инициативе - Combined Federated Battle Laboratories Network (Объединенной сети боевых лабораторий), которую используют разработчики систем для тестирования, совместных учений и верификации разработок.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, спонсором участия Украины в инициативе стало Агентство НАТО по связи и информации (NCIA), с которым Минобороны Украины подписало техническое соглашение.

В Минобороны отмечают, что участие Украины в «сети боевых лабораторий» расширит возможности страны по тестированию боевых систем на совместимость и готовность к применению в многонациональных операциях. Это позволит, в частности, проводить такие тестирования в сетях с грифом «секретно» после соответствующей аккредитации.

В частности, сотрудничество НАТО и Украины позволит обмениваться экспертизой, укреплять сотрудничество, проводить обучение и предоставлять возможности для улучшения совместимости.

Сообщается, что кроме Украины, участие в инициативе принимают 39 партнеров (32 страны НАТО, Австрия, Австралия, Новая Зеландия, Швейцария, организация НАТО и т.д.).

«Наше сотрудничество с НАТО и другими странами-партнерами расширяет границы. Мы стремимся к взаимосовместимости с партнерами, а наши системы давно зарекомендовали себя во время совместных учений. Благодарны за приглашение Украины к еще одной инициативе. Готовы продолжать работу и углублять взаимодействие», - отметила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

Стоит заметить, что сейчас сеть CFBLNet насчитывает более 400 точек в 26 странах и НАТО. Она функционирует в рамках партнерства между Комитетом по электронике коммуникаций (CCEB), НАТО и Соединенными Штатами Америки. Ядром CFBLNet для европейских стран, стран и организаций НАТО управляет Агентство НАТО по связи и информации (NCIA).