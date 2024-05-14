Польский бизнес получит компенсацию за закрытие границы с Беларусью 14.05.2024, 15:06

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Выделено больше миллиона долларов.

Бизнесмены из гмин Кузница и Грудек могут обращаться за компенсацией потерь от закрытия пограничных переходов с Беларусью. Как пишет «Позірк», соответствующее постановление 13 мая подписал глава Подляского воеводства Польши Яцек Бжозовски.

По информации пресс-службы воеводства, на эти цели до конца года из общего резерва государственного бюджета выделено 5 млн злотых (1,25 млн долларов).

Движение в автомобильном пункте пропуска Кузница-Белостоцкая (с белорусской стороны — Брузги) было остановлено на неопределенный срок 9 ноября 2021 года, Бобровники (Берестовица) — 10 февраля 2023-го (после осуждения режимом Александра Лукашенко журналиста, активиста неофициального Союза поляков Анджея Почобута на 8 лет лишения свободы по политически мотивированному делу).

В июне прошлого года польский закон об охране госграницы дополнили положением, позволяющим обращаться за покрытием убытков предприятиям, которые работают на тех же территориях, где расположены закрытые пункты пропуска. Бизнес может подавать три заявления на компенсацию, рассчитанную на основе дохода организации, и девять — на основе количества сотрудников.

Согласно данным департамента управления недвижимостью Подляского воеводства, за компенсацией ущерба обратилось 26 организаций, вынесено 137 положительных решений на сумму 8 млн 145,758 тыс. злотых (2,04 млн долларов).