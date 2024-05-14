Появились кадры вторжения российских войск в Волчанск 5 14.05.2024, 15:23

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Украинские солдаты яро сопротивляются.

Sky News на кадрах с дрона показали вторжение российских войск в Волчанск Харьковской области, и как украинские солдаты ему яро сопротивляются.

«Наблюдая за прямой трансляцией с дрона, можно было различить трех человек, бегущих по улице прифронтового города на северо-востоке Украины… На других кадрах, опубликованных в понедельник, видно, что в городе находятся новые российские войска - всего через три дня после того, как Россия начала внезапное нападение на Харьковскую область», - говорится в публикации.

Как отметил один из военнослужащих, которые сейчас находятся там, на передовой, «это только первая волна».

«Они проверяют нашу оборону, готовят артиллерию. Когда они полностью войдут в город, они подтянут свои резервы», - сказал он.

На вопрос, какова их основная задача сейчас, еще один боец заявил: «Мы будем бороться в этих сложных условиях любыми средствами. У нас просто нет другого выбора, потому что позади нас наши дома, наши семьи, наши дети».

Указывается, что российские войска обстреляли город свирепым огнем, используя комбинацию авиаударов, планирующих бомб, вооруженных беспилотников и тяжелой артиллерии.