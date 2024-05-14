Французский сенатор призвал НАТО и ЕС рассмотреть санкции на поставки хлопка в РФ 2 14.05.2024, 16:40

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Детали.

Странам – членам НАТО и ЕС стоит рассмотреть возможность введения санкций на поставку всех видов хлопковой продукции в РФ. Об этом в комментарии Guildhall заявил французский сенатор, член комитета Сената Франции по вопросам обороны и международных отношений Гийом Гонтар.

Он пояснил, что хлопковая продукция может быть переработана в нитроцеллюлозу – сырье, которое используется при производстве боеприпасов. По его словам, НАТО и ЕС также должны расследовать вопрос поставок нитроцеллюлозы западными компаниями в Россию через третьи страны и применить санкции к таким компаниям.

По словам сенатора, недавно опубликованное расследование о том, что Россия импортирует нитроцеллюлозу для производства боеприпасов через турецкую компанию и опосредованно через немецкие и тайваньские компании, «вызывает серьезную тревогу». Он отметил, что Россия удвоила импорт нитроцеллюлозы в прошлом году, в то же время европейские промышленные предприятия опасаются нехватки этого важного компонента, что может сказаться на их собственном производстве.

Гонтар отметил, что, несмотря на некоторые заявления западных лидеров, включая президента Франции, страны Европы не перешли на военную экономику. «Спустя два года после российского вторжения в Украину пришло более чем подходящее время для этого», – заявил он.