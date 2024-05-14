В Беларуси собираются запустить единую платформу продажи билетов на маршрутки

В Беларуси собираются запустить единую платформу продажи билетов на маршрутки2
- 14.05.2024, 17:11
Когда это будет?
Белорусские специалисты работают над созданием единой государственной платформы продажи билетов в маршрутных такси. Предполагаемый срок реализации проекта – 2025 год, пишет издание horki.info.
Это будет общая база всех междугородных, пригородных и городских маршрутов с точным расписанием и отслеживанием свободных мест. Пассажир сможет заказать и оплатить поездку онлайн в любое время.
По мнению специалистов, это даст возможность изучать актуальность пассажиропотока, быстро принимать меры по изменению маршрутной сети.