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В РФ задержали инженера ракетостроительного бюро

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  • 14.05.2024, 17:46
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В РФ задержали инженера ракетостроительного бюро

Его обвиняют в «дискредитации» российской армии.

В России возбуждено уголовное дело против ведущего инженера конструкторского бюро по разработке и производству крылатых ракет в Подмосковье Сергея Красюка. Ему инкриминируют «дискредитацию» армии РФ за брелок на ключе.

Об этом пишут росСМИ. В материалах дела говорится, что якобы инженера правоохранителям сдали его коллеги.

Отмечается, что против ведущего инженера АО Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Радуга» им. А. Я. Березняка в подмосковной Дубне 46-летнего Сергея Красюка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280.3 УК РФ. Источники утверждают, что дело было открыто из-за некоторых надписей на брелоке с ключами от сейфа для хранения рабочего телефона.

По данным следствия, правоохранителям о «дискриминационных» надписях сообщили коллеги инженера, якобы Красюк нанес их своими руками.

Российское проектно-конструкторское бюро АО «ГосМКБ «Радуга» им. А. Я. Березняка специализируется на разработке и производстве крылатых ракет разного назначения. Оно находится в городе Дубна и входит в состав госкорпорации «Тактическое ракетное вооружение».

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