Пашинян: Армения готова вступить в Евросоюз уже в этом году 8 14.05.2024, 18:04

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Никол Пашинян

Премьер-министр Армении принял участие в дискуссии на Копенгагенском саммите демократии.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти страны готовы вступить в Евросоюз уже в этом году.

Во время дискуссии на Копенгагенском саммите демократии его спросили о том, когда Ереван намерен вступить в объединение.

«В каком году? В этом!» — ответил он, рассмеявшись.

В начале марта 2024 года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что власти обсуждают «новые возможности», в том числе вступление в Евросоюз. Спустя месяц он вновь заявил о стремлении углублять отношения с ЕС.

По данным Hraparak, Пашинян планирует подать заявку на вступление в Евросоюз не позднее осени 2024 года. Он пояснил, что интересы безопасности республики требуют стать сильнее как минимум в экономическом отношении. Премьер назвал эту перспективу неизбежной и объяснил, что «от России нет никаких надежд и ожиданий», а Запад может гарантировать безопасность, сообщило издание.

В Брюсселе 5 апреля прошла трехсторонняя встреча Армения — США — ЕС.