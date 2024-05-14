ВСУ уничтожили российскую САУ «Нона» 14.05.2024, 18:21

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Украинские военные в Харьковской области обнаружили позиции самоходной установки «Нона» и прицельным огнем уничтожили ее.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на страницу Третьей отдельной штурмовой бригады.

Воины уточнили, что россияне использовали установку для поддержки своих штурмовых действий, обстрелов украинских рубежей и попытки нарушить логистику ВСУ на передовой.

«Нона» часто меняла огневые позиции, но пилоты 1-й батареи нашли и наконец всадили по ней три прицельных выстрела», - написали военные.

Отмечается, что для уничтожения вражеской техники использовалась гаубица «Мста-Б».