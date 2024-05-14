В Польше задержали дальнобойщика из Беларуси сразу после пересечения границы 3 14.05.2024, 18:25

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В полиции рассказали, что произошло.

Польские полицейские задержали в Кукурыках нетрезвого дальнобойщика из Беларуси.

Инцидент произошел днем 13 мая. Пограничники передали полицейским, что один из водителей рассказал о дальнобойщике, который уснул в своем грузовике сразу после пересечения белорусско-польской границы.

Прибывший наряд разбудил дальнобойщика. Все указывало на то, что последний находился в состоянии алкогольного опьянения. Алкотестер показал, что в его организме почти три промилле алкоголя.

В ходе проверки было установлено, что за рулем большегруза находился 57-летний гражданин Беларуси. Его задержали и доставили в отделение полиции, где он провел ночь.

Согласно польским законам, вождение автомобиля в нетрезвом виде наказывается лишением свободы до трех лет, лишением права управления до 15 лет и крупным штрафом.