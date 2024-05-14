До +20°С ожидается в Беларуси 15 мая 14.05.2024, 18:57

Будут ночные заморозки.

Какая погода ожидается в Беларуси 15 мая, рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется ночью неустойчивый слабый, днем юго-восточный, южный с усилением от слабого до умеренного.

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, местами — плюс 8-10 градусов, по юго-востоку местами заморозки до минус 2 градусов. Днем будет 14-20 градусов тепла.