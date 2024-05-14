закрыть
14 мая 2024, вторник, 19:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

До +20°С ожидается в Беларуси 15 мая

  • 14.05.2024, 18:57
До +20°С ожидается в Беларуси 15 мая

Будут ночные заморозки.

Какая погода ожидается в Беларуси 15 мая, рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется ночью неустойчивый слабый, днем юго-восточный, южный с усилением от слабого до умеренного.

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, местами — плюс 8-10 градусов, по юго-востоку местами заморозки до минус 2 градусов. Днем будет 14-20 градусов тепла.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко Дмитрий Тузов
Ставки повышаются
Ставки повышаются Владимир Пастухов
Наши патроны всегда бьют в цель
Наши патроны всегда бьют в цель Ирина Халип
Путин готовит ядерный удар по Украине с территории Беларуси?
Путин готовит ядерный удар по Украине с территории Беларуси? Наталья Радина