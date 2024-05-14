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Макрон пообещал больше оружия для ВСУ

  • 14.05.2024, 19:02
Макрон пообещал больше оружия для ВСУ
Эммануэль Макрон

Поставки запланированы на ближайшие дни и недели.

Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре со своим коллегой Владимиром Зеленским пообещал предоставить больше оружия для ВСУ уже в ближайшие дни.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Елисейский дворец.

Отмечается, что президенты обсудили ситуацию на фронте и потребности в Украине, а сам Макрон осудил российские удары по энергетической инфраструктуре страны.

Президент Франции подтвердил решимость страны предоставить всю необходимую поддержку в долгосрочной перспективе.

Также он подробно описал Зеленскому детали будущих поставок вооружений для ВСУ, которые запланированы на ближайшие дни и недели.

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